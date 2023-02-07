ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил итальянскую Брешию

46-летний итальянский специалист Давиде Поссанцини назначен главным тренером команды Серии В «Брешия».

О сроках сотрудничества с наставником в официальном комюнике клуба не сообщается, но по неофициальным данным речь идет о договоре до конца текущего сезона.

С лета минувшего года Поссанцини работал главным тренером молодежной команды «Брешия».

Ранее этот специалист был первым ассистентом Де Дзерби во всех клубах, в которых работал Роберто, однако после начала российско-украинской войны решил уйти из «Шахтера» до того, как аналогичное решение принял его экс-босс.

На текущий момент «Брешия» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии В, находясь в зоне переходных матчей за право остаться в этом дивизионе.