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Чемпионат Италии
Торино
20.02.2023, FT 2 : 2
Кремонезе
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Италия
21 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:38
22
0

ВИДЕО. Торино и Кремонезе разошлись миром, забив по два гола

«Торино» с 31 очком занимает 9-е место, «Кремонезе» является аутсайдером

21 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:38
22
0
ВИДЕО. Торино и Кремонезе разошлись миром, забив по два гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» и «Кремонезе» сыграли вничью со счетом 2:2.

У туринцев голы забили Антонио Санабрия и Стефан Синго, соперники ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.

«Торино» с 31 очком занимает 9-е место, «Кремонезе» имеет всего 9 баллов и является аутсайдером турнира.

Серия А. 23-й тур, 20 февраля

Торино – Кремонезе – 2:2

Голы: Санабрия, 41 (пен), Синго, 79 – Тсаджут, 54, Валери, 74.

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Стефан Синго (Торино).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэле Валери (Кремонезе).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Цаджу (Кремонезе).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
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Торино Кремонезе видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Серия A Антонио Санабрия
Источник Sport.ua
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