ВИДЕО. Торино и Кремонезе разошлись миром, забив по два гола

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» и «Кремонезе» сыграли вничью со счетом 2:2.

У туринцев голы забили Антонио Санабрия и Стефан Синго, соперники ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.

«Торино» с 31 очком занимает 9-е место, «Кремонезе» имеет всего 9 баллов и является аутсайдером турнира.

Серия А. 23-й тур, 20 февраля

Торино – Кремонезе – 2:2

Голы: Санабрия, 41 (пен), Синго, 79 – Тсаджут, 54, Валери, 74.

Видеообзор матча