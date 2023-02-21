ВИДЕО. Торино и Кремонезе разошлись миром, забив по два гола
«Торино» с 31 очком занимает 9-е место, «Кремонезе» является аутсайдером
В матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» и «Кремонезе» сыграли вничью со счетом 2:2.
У туринцев голы забили Антонио Санабрия и Стефан Синго, соперники ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.
«Торино» с 31 очком занимает 9-е место, «Кремонезе» имеет всего 9 баллов и является аутсайдером турнира.
Серия А. 23-й тур, 20 февраля
Торино – Кремонезе – 2:2
Голы: Санабрия, 41 (пен), Синго, 79 – Тсаджут, 54, Валери, 74.
Видеообзор матча
События матча
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