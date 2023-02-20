Названа сумма, за которую Днепр-1 может выкупить Жоао Пеглоу

Названа сумма, за которую «Днепр-1» может выкупить у «Интернасьоналя» права на бразильского вингера Жоао Пеглоу.

По данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, сумма выкупа составлял 600 тысячах евро.

В январе «Днепр-1» подписал 21-летнего бразильского вингера . Он был взят в аренду у бразильского «Интернасьоналя» сроком на один год.

Бразилец дебютировал за днепрян 16 февраля, когда вышел на замену во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги конференций против АЕК Ларнака (0:1).