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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 21:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 21:36
534
0

Названа сумма, за которую Днепр-1 может выкупить Жоао Пеглоу

«Днепр-1» может выкупить вингера у «Интернасьонала» за €600 тысяч

20 февраля 2023, 21:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 21:36
534
0
Названа сумма, за которую Днепр-1 может выкупить Жоао Пеглоу
СК Днепр-1. Жоао Пеглоу

Названа сумма, за которую «Днепр-1» может выкупить у «Интернасьоналя» права на бразильского вингера Жоао Пеглоу.

По данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, сумма выкупа составлял 600 тысячах евро.

В январе «Днепр-1» подписал 21-летнего бразильского вингера . Он был взят в аренду у бразильского «Интернасьоналя» сроком на один год.

Бразилец дебютировал за днепрян 16 февраля, когда вышел на замену во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги конференций против АЕК Ларнака (0:1).

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Источник: Ингулец усилится левым вингером, воспитанником Динамо
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трансферы аренда игрока Интернасьонал Днепр-1 трансферы УПЛ Жоао Пеглоу
Источник Циганик LIVE
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