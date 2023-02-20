Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 21:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 21:36
534
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Названа сумма, за которую Днепр-1 может выкупить Жоао Пеглоу
«Днепр-1» может выкупить вингера у «Интернасьонала» за €600 тысяч
20 февраля 2023, 21:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 21:36
534
0
Названа сумма, за которую «Днепр-1» может выкупить у «Интернасьоналя» права на бразильского вингера Жоао Пеглоу.
По данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, сумма выкупа составлял 600 тысячах евро.
В январе «Днепр-1» подписал 21-летнего бразильского вингера . Он был взят в аренду у бразильского «Интернасьоналя» сроком на один год.
Бразилец дебютировал за днепрян 16 февраля, когда вышел на замену во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги конференций против АЕК Ларнака (0:1).
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