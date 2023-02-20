«Динамо» Киев на сборе в Турции в понедельник, 20 февраля, померилось силами с командой «Рига». Встреча завершилась вничью 1:1.

На 54-й минуте украинский клуб пропустил гол в свои ворота и был вынужден отыгрываться. Положение выровнялось на 79-й минуте – счет сравнял 18-летний Антон Царенко.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Рига» – 1:1

Голы: Йойич, 54 (0:1). Царенко, 79 (1:1).