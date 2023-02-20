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Товарищеские матчи
Динамо Киев
20.02.2023, FT 1 : 1
Рига
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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 18:25
1136
0

ВИДЕО. Принял, убрал и хладнокровно забил. Царенко помог Динамо против Риги

Киевская команда сравняла счет под занавес спарринга

20 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 18:25
1136
0
ВИДЕО. Принял, убрал и хладнокровно забил. Царенко помог Динамо против Риги
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев на сборе в Турции в понедельник, 20 февраля, померилось силами с командой «Рига». Встреча завершилась вничью 1:1.

На 54-й минуте украинский клуб пропустил гол в свои ворота и был вынужден отыгрываться. Положение выровнялось на 79-й минуте – счет сравнял 18-летний Антон Царенко.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Рига» – 1:1

Голы: Йойич, 54 (0:1). Царенко, 79 (1:1).

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Источник Sport.ua
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