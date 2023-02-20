Товарищеские матчи
20.02.2023, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 18:25
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ВИДЕО. Принял, убрал и хладнокровно забил. Царенко помог Динамо против Риги
Киевская команда сравняла счет под занавес спарринга
20 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 18:25
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«Динамо» Киев на сборе в Турции в понедельник, 20 февраля, померилось силами с командой «Рига». Встреча завершилась вничью 1:1.
На 54-й минуте украинский клуб пропустил гол в свои ворота и был вынужден отыгрываться. Положение выровнялось на 79-й минуте – счет сравнял 18-летний Антон Царенко.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Рига» – 1:1
Голы: Йойич, 54 (0:1). Царенко, 79 (1:1).
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