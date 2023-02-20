Германия20 февраля 2023, 17:40 |
1097
4
В Боруссии Дортмунд объяснили, почему клуб не подписал Роналду
Карстен Крамер выразил позицию клуба
20 февраля 2023, 17:40 |
1097
4
Управляющий директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер рассказал о том, почему клуб отказался от возможности подписать Криштиану Роналду:
«В целом ценность «Боруссии» Дортмунд не зависит от числа подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.
У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счётом 0:3, они не сработают даже при наилучшей презентации бренда».
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Комментарии 4
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Просто он затребовал большую зарплату. Роналду может усилить любой клуб в мире.
Показать Скрыть 2 ответа
И почему же не подписали Роналду?
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