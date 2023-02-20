В Боруссии Дортмунд объяснили, почему клуб не подписал Роналду

Управляющий директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер рассказал о том, почему клуб отказался от возможности подписать Криштиану Роналду:

«В целом ценность «Боруссии» Дортмунд не зависит от числа подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счётом 0:3, они не сработают даже при наилучшей презентации бренда».