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  4. В Боруссии Дортмунд объяснили, почему клуб не подписал Роналду
Германия
20 февраля 2023, 17:40 |
1097
4

В Боруссии Дортмунд объяснили, почему клуб не подписал Роналду

Карстен Крамер выразил позицию клуба

20 февраля 2023, 17:40 |
1097
4
В Боруссии Дортмунд объяснили, почему клуб не подписал Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Управляющий директор «Боруссии» Дортмунд Карстен Крамер рассказал о том, почему клуб отказался от возможности подписать Криштиану Роналду:

«В целом ценность «Боруссии» Дортмунд не зависит от числа подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счётом 0:3, они не сработают даже при наилучшей презентации бренда».

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Источник Kicker
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Комментарии 4
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OKs100
Просто он затребовал большую зарплату. Роналду может усилить любой клуб в мире.
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Leon LeGa
И почему же не подписали Роналду?
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