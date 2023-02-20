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Лига чемпионов
20 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 20 февраля 2023, 16:24
243
0

Юрген КЛОПП: «Реал никогда не теряет свою уверенность за одну секунду»

Наставник «Ливерпуля» – о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов

20 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 20 февраля 2023, 16:24
243
0
Юрген КЛОПП: «Реал никогда не теряет свою уверенность за одну секунду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реала».

«Реал» никогда не теряет свою уверенность за одну секунду У них есть чему поучиться. В 2021 году мы играли с ними на их тренировочной базе и проиграли 1:3. Затем мы заставили их хорошо поработать на «Энфилде» при пустом стадионе. Тот матч закончился вничью 0:0. Тем не менее, прямо сейчас – это совершенно разные команды», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 21 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Юрген Клопп Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Источник УЕФА
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