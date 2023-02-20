Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 15:37 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:41
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Боль и Супряга – в составе Динамо на матч с Ригой
Киевляне проведут в Турции очередной спарринг
20 февраля 2023, 15:37 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:41
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В понедельник, 20 февраля, киевское «Динамо» на предсезонном сборе в Турции померится силами с представителем чемпионата Латвии – командой «Рига».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Сирота, Малыш, Андриевский, Яцык, Царенко, Пэррис, Волошин, Супряга.
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