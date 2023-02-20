Боль и Супряга – в составе Динамо на матч с Ригой

В понедельник, 20 февраля, киевское «Динамо» на предсезонном сборе в Турции померится силами с представителем чемпионата Латвии – командой «Рига».

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Игра состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Сирота, Малыш, Андриевский, Яцык, Царенко, Пэррис, Волошин, Супряга.

Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция