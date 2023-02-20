Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боль и Супряга – в составе Динамо на матч с Ригой
Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 15:37 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:41
535
2

Боль и Супряга – в составе Динамо на матч с Ригой

Киевляне проведут в Турции очередной спарринг

20 февраля 2023, 15:37 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:41
535
2
Боль и Супряга – в составе Динамо на матч с Ригой
ФК Динамо Киев

В понедельник, 20 февраля, киевское «Динамо» на предсезонном сборе в Турции померится силами с представителем чемпионата Латвии – командой «Рига».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на поле спорткомплекса Mardan Stadium, начало – в 16:00 по киевскому времени.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Боль, Сирота, Малыш, Андриевский, Яцык, Царенко, Пэррис, Волошин, Супряга.

Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Динамо – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Рига. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки
Динамо Киев контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Рига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
Футбол | 20 февраля 2023, 11:00 7
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?

Главные кандидаты на замену английскому тренеру: Луис Энрике, Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино

Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Футбол | 19 февраля 2023, 20:11 1
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара

Бразилец травмировался в матче с «Лиллем»

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Футбол | 19.02.2023, 18:26
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Футбол | 19.02.2023, 19:51
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Теннис | 20.02.2023, 13:15
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Allegro_Barbaro
Боль та Супряга - це по ходу один гравець))
Ответить
+1
Gargantua
"Боль и Супряга" хорошее название для статьи о текущем этапе в карьере Владислава
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
18.02.2023, 20:25 1
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
19.02.2023, 17:25 3
Биатлон
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
18.02.2023, 19:14 38
Футбол
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
19.02.2023, 17:03 2
Теннис
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
18.02.2023, 18:59 9
Футбол
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
19.02.2023, 06:00 1
Другие виды
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности