Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Уже есть решение, кто может заменить Мудрика»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 15:28 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:40
560
0

Ефим КОНОПЛЯ: «Уже есть решение, кто может заменить Мудрика»

Защитник «Шахтера» не уточнил, о ком речь

20 февраля 2023, 15:28 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:40
560
0
Ефим КОНОПЛЯ: «Уже есть решение, кто может заменить Мудрика»
ФК Шахтер Донецк

Правый защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как «горняки» восприняли уход Михаила Мудрика и Сергея Кривцова.

«Не только я, но и вся команда восприняла это немного болезненно. Мы готовились к тому, что именно Михаил уйдет, но что пойдет Сергей мы не ожидали. Думали, что может он еще полгода будет нас развлекать, помогать прогрессировать нам, молодым парням .

Сейчас мы адаптируемся играть без них, больше без Михаила, потому что многое проходило именно через него в первой части чемпионата, но он не является незаменимым. У нас уже есть решение, кто может его заменить на этой позиции», - сказал Конопля.

Ранее сообщалось, что Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме.

По теме:
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
ВИДЕО. Шахтер вместе с Келси приступил к тренировкам перед матчем с Ренном
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
Ефим Конопля Шахтер Донецк Михаил Мудрик
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
Теннис | 19 февраля 2023, 17:03 2
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы

Алексей обыграл Котова в трех сетах

Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру
Футбол | 20 февраля 2023, 12:35 0
Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру
Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру

Артур Западня повесил бутсы на гвоздь

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Футбол | 19.02.2023, 18:26
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
Футбол | 20.02.2023, 10:12
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Футбол | 20.02.2023, 07:40
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте
19.02.2023, 14:09 2
Биатлон
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
18.02.2023, 19:14 38
Футбол
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
19.02.2023, 10:25 27
Футбол
ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
19.02.2023, 15:27 5
Футбол
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 6
Футбол
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности