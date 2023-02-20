Ефим КОНОПЛЯ: «Уже есть решение, кто может заменить Мудрика»

Правый защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как «горняки» восприняли уход Михаила Мудрика и Сергея Кривцова.

«Не только я, но и вся команда восприняла это немного болезненно. Мы готовились к тому, что именно Михаил уйдет, но что пойдет Сергей мы не ожидали. Думали, что может он еще полгода будет нас развлекать, помогать прогрессировать нам, молодым парням .

Сейчас мы адаптируемся играть без них, больше без Михаила, потому что многое проходило именно через него в первой части чемпионата, но он не является незаменимым. У нас уже есть решение, кто может его заменить на этой позиции», - сказал Конопля.

Ранее сообщалось, что Мудрик ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме.