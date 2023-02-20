Минай перезаключил контракт с полузащитником

«Минай» сообщил о подписании нового контракта с 22-летним полузащитником Назарием Воробчаком. Новое соглашение с игроком будет действовать до лета 2025 года.

Воробчак в первой части нынешнего сезона провел за «Минай» 14 матчей, забил 1 гол.

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«Минай» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место с 14 очками.