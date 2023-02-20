Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:16
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Минай перезаключил контракт с полузащитником
Клуб из Закарпатья оформил новое соглашение с Воробчаком
20 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:16
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«Минай» сообщил о подписании нового контракта с 22-летним полузащитником Назарием Воробчаком. Новое соглашение с игроком будет действовать до лета 2025 года.
Воробчак в первой части нынешнего сезона провел за «Минай» 14 матчей, забил 1 гол.
«Минай» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место с 14 очками.
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