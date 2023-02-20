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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:16
171
1

Минай перезаключил контракт с полузащитником

Клуб из Закарпатья оформил новое соглашение с Воробчаком

20 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:16
171
1
Минай перезаключил контракт с полузащитником
ФК Минай. Назарий Воробчак

«Минай» сообщил о подписании нового контракта с 22-летним полузащитником Назарием Воробчаком. Новое соглашение с игроком будет действовать до лета 2025 года.

Воробчак в первой части нынешнего сезона провел за «Минай» 14 матчей, забил 1 гол.

«Минай» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 13-е место с 14 очками.

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Минай Назарий Воробчак Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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Al1515
Нужно всем кто отпиздил шинников дать Героев Украины за то что пиздили быдло террористическое 
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