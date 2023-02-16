Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай в последнем турецком спарринге сыграл вничью с командой из Латвии
Товарищеские матчи
Минай
16.02.2023, FT 1 : 1
Ауда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 17:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:59
178
0

Минай в последнем турецком спарринге сыграл вничью с командой из Латвии

Команда из Закарпатья завершила программу товарищеских матчей сбора

16 февраля 2023, 17:50 | Обновлено 16 февраля 2023, 17:59
178
0
Минай в последнем турецком спарринге сыграл вничью с командой из Латвии
ФК Минай

В четверг, 16 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Минай» померился силами с латвийским клубом «Ауда» из Кекавы.

Игра завершилась вничью – 1:1. В составе украинского клуба автором гола стал Горин.

В пятницу, 17-го числа, игроки «Миная» проведут в Турции финальную тренировку, после чего команда возьмет курс домой – в Украину.

Товарищеский матч

«Минай» – «Ауда» Кекава, Латвия – 1:1

Гол у «Миная» забил Горин.

Минай: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Гечев, Байдал, Воробчак, Вишневский, Твердохлеб. На замену: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламар, Голуб, Касимов, Колесник.

По теме:
Александрия в Турции разошлась миром с бронзовым призером Латвии
Помощь жертвам землетрясения. Луческу предложил Галатасараю спарринг
Ингулец на турецком сборе сыграл вничью с соперником из Грузии
Минай Ауда учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Футбол | 16 февраля 2023, 12:58 9
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Украинский хавбек получает 150 тысяч евро в месяц

Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Футбол | 16 февраля 2023, 12:28 10
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию
Россия получит очки в таблицу коэффициентов. УЕФА пояснил ситуацию

Подсчет будет проведен после завершения сезона

Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Футбол | 16.02.2023, 16:25
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Джо Коул раскритиковал Мудрика за пропущенный гол от Боруссии
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Футбол | 16.02.2023, 00:50
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Футбол | 16.02.2023, 05:40
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Челси и Брюгге проиграли в ЛЧ, Арсенал уступил Ман Сити, сухой матч Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
Бенито назвал, кто в Динамо владеет английским лучше всех
15.02.2023, 05:20 4
Футбол
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 3
Футбол
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 27
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
15.02.2023, 17:00 17
Биатлон
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
16.02.2023, 04:30 7
Биатлон
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
15.02.2023, 23:31 20
Футбол
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
16.02.2023, 08:08
Бокс
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
15.02.2023, 00:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности