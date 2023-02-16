Минай в последнем турецком спарринге сыграл вничью с командой из Латвии
Команда из Закарпатья завершила программу товарищеских матчей сбора
В четверг, 16 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Минай» померился силами с латвийским клубом «Ауда» из Кекавы.
Игра завершилась вничью – 1:1. В составе украинского клуба автором гола стал Горин.
В пятницу, 17-го числа, игроки «Миная» проведут в Турции финальную тренировку, после чего команда возьмет курс домой – в Украину.
Товарищеский матч
«Минай» – «Ауда» Кекава, Латвия – 1:1
Гол у «Миная» забил Горин.
Минай: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Гечев, Байдал, Воробчак, Вишневский, Твердохлеб. На замену: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламар, Голуб, Касимов, Колесник.
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