В четверг, 16 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Минай» померился силами с латвийским клубом «Ауда» из Кекавы.

Игра завершилась вничью – 1:1. В составе украинского клуба автором гола стал Горин.

В пятницу, 17-го числа, игроки «Миная» проведут в Турции финальную тренировку, после чего команда возьмет курс домой – в Украину.

Товарищеский матч

«Минай» – «Ауда» Кекава, Латвия – 1:1

Гол у «Миная» забил Горин.

Минай: Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Гечев, Байдал, Воробчак, Вишневский, Твердохлеб. На замену: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Дмитрук, Паламар, Голуб, Касимов, Колесник.