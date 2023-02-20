Лига чемпионов20 февраля 2023, 14:35 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал
Одна из самых интересных пар 1/8 финала
20 февраля 2023, 14:35 |
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Во вторник, 21 февраля «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ливерпуль – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе А. «Реал» выиграл группу F, в которой выступал донецкий «Шахтер».
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