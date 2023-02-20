ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки
Самба Диалло продолжает феерить за сборную
В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч первого тура группового этапа молодежного Кубка Африки между сборными Сенегала U-20 и Нигерии U-20.
20-летний сенегальский полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло вышел на матч с капитанской повязкой и помог своей команде добыть минимальную победу со счетом 1:0.
Гол был забит на 40-й минуте встречи Сулейманом Файе.
После поединка Диалло был признан лучшим игроком матча. Во втором туре группового этапа молодежного Кубка Африки сборная Сенегала сыграет 22 февраля с командой Мозамбика.
Ранее Диалло забил за сборную в товарищеском матче в ворота Туниса U-20.
Le but inscrit par Souleymane Faye en vidéo 🎥— 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) February 19, 2023
Sénégal 🇸🇳 1-0 Nigeria 🇳🇬 #TotalEnergiesAFCONU20
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