Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки
Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 14:43 |
1564
0

ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки

Самба Диалло продолжает феерить за сборную

20 февраля 2023, 14:43 |
1564
0
ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки
Twitter. Самба Диалло

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч первого тура группового этапа молодежного Кубка Африки между сборными Сенегала U-20 и Нигерии U-20.

20-летний сенегальский полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло вышел на матч с капитанской повязкой и помог своей команде добыть минимальную победу со счетом 1:0.

Гол был забит на 40-й минуте встречи Сулейманом Файе.

После поединка Диалло был признан лучшим игроком матча. Во втором туре группового этапа молодежного Кубка Африки сборная Сенегала сыграет 22 февраля с командой Мозамбика.

Ранее Диалло забил за сборную в товарищеском матче в ворота Туниса U-20.

По теме:
Боль и Супряга – в составе Динамо на матч с Ригой
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. Шахтер вместе с Келси приступил к тренировкам перед матчем с Ренном
Динамо Киев видео сборная Сенегала по футболу U-20 видео голов и обзор Самба Диалло сборная Нигерии по футболу U-20
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
Теннис | 19 февраля 2023, 17:03 2
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы

Алексей обыграл Котова в трех сетах

Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Футбол | 20 февраля 2023, 07:40 13
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном

В первом поединке с французами «горняки» показали, что пока еще посредственно готовы к сезону

Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Футбол | 20.02.2023, 13:42
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Теннис | 20.02.2023, 13:15
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Футбол | 19.02.2023, 19:51
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
18.02.2023, 19:14 38
Футбол
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
19.02.2023, 11:27 6
Теннис
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
18.02.2023, 18:59 9
Футбол
ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
19.02.2023, 15:27 5
Футбол
Сборная Украины впервые завоевала командную медаль ЧМ в лыжной акробатике
Сборная Украины впервые завоевала командную медаль ЧМ в лыжной акробатике
19.02.2023, 14:10 8
Зимние виды
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
18.02.2023, 20:25 1
Футбол
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности