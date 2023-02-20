ВИДЕО. Динамовец – лучший игрок матча в поединке Сенегала на Кубке Африки

В воскресенье, 19 февраля, состоялся матч первого тура группового этапа молодежного Кубка Африки между сборными Сенегала U-20 и Нигерии U-20.

20-летний сенегальский полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло вышел на матч с капитанской повязкой и помог своей команде добыть минимальную победу со счетом 1:0.

Гол был забит на 40-й минуте встречи Сулейманом Файе.

После поединка Диалло был признан лучшим игроком матча. Во втором туре группового этапа молодежного Кубка Африки сборная Сенегала сыграет 22 февраля с командой Мозамбика.

Ранее Диалло забил за сборную в товарищеском матче в ворота Туниса U-20.