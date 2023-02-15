ВИДЕО. Снова быстрый гол и штанга. Как игрок Динамо феерит в Африке

Во вторник, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между юношескими сборными Туниса и Сенегала. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальцев.

В стартовом составе сборной Сенегала U-20 с повязкой капитана вышел 20-летний Самбо Диалло, который является игроком киевского «Динамо».

Диалло открыл счет уже на второй минуте игры, реализовав 11-метровый. Уже спустя несколько минут он мог оформить дубль, однако мяч после его удара попал в штангу.

Дли динамовца это второй гол в двух матчах подряд за молодежку Сенегала. Ранее он забил уже на 26-й секунде игры в ворота Замбии U-20.