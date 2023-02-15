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Украина. Премьер лига
15 февраля 2023, 22:15 |
1720
0

ВИДЕО. Снова быстрый гол и штанга. Как игрок Динамо феерит в Африке

Самба Диалло забил за Сенегал во втором матче подряд

15 февраля 2023, 22:15 |
1720
0
ВИДЕО. Снова быстрый гол и штанга. Как игрок Динамо феерит в Африке
Twitter. Самба Диалло

Во вторник, 14 февраля, состоялся товарищеский матч между юношескими сборными Туниса и Сенегала. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальцев.

В стартовом составе сборной Сенегала U-20 с повязкой капитана вышел 20-летний Самбо Диалло, который является игроком киевского «Динамо».

Диалло открыл счет уже на второй минуте игры, реализовав 11-метровый. Уже спустя несколько минут он мог оформить дубль, однако мяч после его удара попал в штангу.

Дли динамовца это второй гол в двух матчах подряд за молодежку Сенегала. Ранее он забил уже на 26-й секунде игры в ворота Замбии U-20.

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Источник Sport.ua
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