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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 02:53 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:07
1524
0

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Битва в Зальцбурге

Поединок состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву

22 февраля 2023, 02:53 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:07
1524
0
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Битва в Зальцбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля на «Ред Булл Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

РБ Лейпциг

Клуб во многом повторил прошлый сезон. Снова провальный старт, и Тедеско, как и его предшественник, за это расплатился должностью. На этот раз решение было принято быстрее, чем в 2021-м году, и сработало уже осенью - при Розе получилось отвоевать позиции. Правда, с другой стороны, быки допускали осечки в феврале. После отличных результатов сразу после перерыва была только ничья с Кельном и поражение прямому конкуренту, Униону. Благо, что потом был Вольфсбург, которого на выезде разгромили 3:0. Сейчас подключается еще и нагрузка в Лиге чемпионов. Именно из-за 1:4 с Шахтером и приняли окончательное решение убрать Доменико. Его преемник после этого уступил в Мадриде, но дальше немцы выиграли четырежды - как у Селтика, так и с Реалом, а горняков в 6-м туре и вовсе разгромили 4:0.

Манчестер Сити

Команда неделю назад проводила важный поединок в АПЛ. Солирующий там Арсенал в феврале допустил пару осечек, и в итоге подопечные Гвардиолы, даже при 0:1 с Тоттенхэмом, смогли подобраться к лидеру. В итоге в среду выдали 3:1, догнав канониров. Но что толку, если потом упустили очки с Ноттингем Форест, позволив тому вырвать ничью... Но, в любом случае, горожане давно сосредоточены на амбициозной цели наконец-то взять Ушастого. Пока что потолком Пепа в Англии был выход в финал - и поражение там Челси при статусе фаворита. А в прошлом цикле было невероятное по сценарию поражение в концовке поединка Реалу. Остается только верить, что Эрлинг Холанд станет тем козырем, что позволит добиться успеха. Но сначала нужно справиться с РБ Лейпцигом.

Статистика личных встреч

В 2021-м году клубы играли в групповом раунде. Дома Манчестер Сити выиграл 6:3, а в декабре благодушно позволил немцам дома выиграть 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Сити выиграет уже на выезде. Но и РБ Лейпциг попытается выстрелить, и, главное, гости нестабильны. Так что остановимся на предложении тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,63 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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