Грэм ПОТТЕР: «Любая критика, которую я получаю, справедлива»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер признает справедливость критики в свой адрес. «Синие» в последних 15 матчах во всех турнирах одержали лишь 2 победы.

«Я не тупой, я не наивен. Моя работа состоит в том, чтобы продолжать идти вперед, помогать команде, поддерживать ее в трудный период и принимать критику. Я могу стоять здесь следующие пять минут и говорить о причинах слабых результатов, но я также знаю, что мы должны работать лучше. Здесь недопустимо проигрывать 0:1 дома. Любая критика, которую я получаю, справедлива», - сказал Поттер.

Напомним, в Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с «Челси».