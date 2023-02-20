ВИДЕО. Шахтер вместе с Келси приступил к тренировкам перед матчем с Ренном

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» провел тренировку в качестве подготовки к матчу против французского «Ренна».

Как сообщает пресс-служба украинской команды, новичок «горняков» Кевин Келси также работал со своими партнерами.

Отметим, что Келси не сразу присоединился к команде после объявления о его трансфере, так как выступал на юношеском чемпионате Южной Америки за Венесуэлу U-20.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Ренном» состоится уже в четверг, 23 февраля. Первый поединок, который прошел в Варшаве, завершился со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.