ВИДЕО. Шахтер вместе с Келси приступил к тренировкам перед матчем с Ренном
Венесуэльский новичок «горняков» провел первую тренировку с командой
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» провел тренировку в качестве подготовки к матчу против французского «Ренна».
Как сообщает пресс-служба украинской команды, новичок «горняков» Кевин Келси также работал со своими партнерами.
Отметим, что Келси не сразу присоединился к команде после объявления о его трансфере, так как выступал на юношеском чемпионате Южной Америки за Венесуэлу U-20.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Ренном» состоится уже в четверг, 23 февраля. Первый поединок, который прошел в Варшаве, завершился со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.
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