Норвич – Бирмингем. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

21 февраля на «Кэрроу Роуд» пройдет матч 29-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Норвич» встретится с «Бирмингемом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Норвич



Команда долгое время играла под руководством Даниэля Фарке. И стала уже достаточно предсказуемым лифтом, слишком сильным, чтобы застревать в Чемпионшипе, но очень слабым, что приводило к мгновенным вылетам из Премьер-Лиги. Руководство в прошлом сезоне хотело разорвать этот цикл, и уволило немца. Что же, своего оно добилось, но не сразу. Канарейки снова досрочно вылетели из АПЛ. А вот этажом ниже играют не так, как обычно - явно слабее. Решив все исправить, в клуб позвали тренера из Германии, но другого, Дэвида Вагнера. Он сделал себе имя с Хоффенхаймом. Но потом было немало неудач. Вот и новые подопечные февраль начали с 0-3 с Бернли (ладно, это безоговорочный лидер) и 0-1 с Бристоль Сити. Только потом удалось обыграть Халл и взять очки на поле Уигана, подняв себе настроение.

Бирмингем



Клуб относительно недавно считался середняком Премьер-Лиги. Но у него после крайнего успеха в виде победы в Кубке Лиги все быстро разладилось, и сейчас это максимум середняк Чемпионшипа, что может завидовать результатам соседа и врага, Астон Виллы. Более того, реальной задачей можно называть недопущение вылета в Лигу 1. В прошлом сезоне синие замкнули 2-й десяток итоговой турнирной таблицы. Примерно на том же уровне подопечные Джона Юстеса болтались и сейчас. Зимой у них и вовсе было 5 поражений кряду в чемпионате и вылет из кубка. Но в этом месяце славная команда одержала несколько важных и своевременных побед. Сначала она выиграла 4-3 выездную перестрелку с Суонси. Потом были уверенные 2-0 с Вест Бромвичем. Но на этом все и кончилось, и дальше уступили не только Кардиффу, но и Хаддерсфилду.

Статистика личных встреч



Бирмингем в последний раз выигрывал в 2016-м году. В августе Норвич выездными 2-1 одержал 4-ю победу в очных матчах в рамках АПЛ.

Прогноз



Букмекерские конторы считают, что тут не стоит ждать интриги. Норвич наконец-то ожил, и уж с Бирмингемом дома справится - согласимся с этим, ставя на хозяев с коэффициентом - 1,64 по Parimatch.