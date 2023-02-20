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Англия
20 февраля 2023, 11:10 |
38
0

Норвич – Бирмингем. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 21 февраля в 21:45 по Киеву

20 февраля 2023, 11:10 |
38
0
Норвич – Бирмингем. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля на «Кэрроу Роуд» пройдет матч 29-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Норвич» встретится с «Бирмингемом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Норвич

Команда долгое время играла под руководством Даниэля Фарке. И стала уже достаточно предсказуемым лифтом, слишком сильным, чтобы застревать в Чемпионшипе, но очень слабым, что приводило к мгновенным вылетам из Премьер-Лиги. Руководство в прошлом сезоне хотело разорвать этот цикл, и уволило немца. Что же, своего оно добилось, но не сразу. Канарейки снова досрочно вылетели из АПЛ. А вот этажом ниже играют не так, как обычно - явно слабее. Решив все исправить, в клуб позвали тренера из Германии, но другого, Дэвида Вагнера. Он сделал себе имя с Хоффенхаймом. Но потом было немало неудач. Вот и новые подопечные февраль начали с 0-3 с Бернли (ладно, это безоговорочный лидер) и 0-1 с Бристоль Сити. Только потом удалось обыграть Халл и взять очки на поле Уигана, подняв себе настроение.

Бирмингем

Клуб относительно недавно считался середняком Премьер-Лиги. Но у него после крайнего успеха в виде победы в Кубке Лиги все быстро разладилось, и сейчас это максимум середняк Чемпионшипа, что может завидовать результатам соседа и врага, Астон Виллы. Более того, реальной задачей можно называть недопущение вылета в Лигу 1. В прошлом сезоне синие замкнули 2-й десяток итоговой турнирной таблицы. Примерно на том же уровне подопечные Джона Юстеса болтались и сейчас. Зимой у них и вовсе было 5 поражений кряду в чемпионате и вылет из кубка. Но в этом месяце славная команда одержала несколько важных и своевременных побед. Сначала она выиграла 4-3 выездную перестрелку с Суонси. Потом были уверенные 2-0 с Вест Бромвичем. Но на этом все и кончилось, и дальше уступили не только Кардиффу, но и Хаддерсфилду.

Статистика личных встреч

Бирмингем в последний раз выигрывал в 2016-м году. В августе Норвич выездными 2-1 одержал 4-ю победу в очных матчах в рамках АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут не стоит ждать интриги. Норвич наконец-то ожил, и уж с Бирмингемом дома справится - согласимся с этим, ставя на хозяев с коэффициентом - 1,64 по Parimatch.

Parimatch
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Бирмингем Сити Норвич Чемпионшип чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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