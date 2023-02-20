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  4. Рейтинг ATP. Новое достижение Крутых, Фритц метит в топ-5
ATP
20 февраля 2023, 11:07 |
304
0

Рейтинг ATP. Новое достижение Крутых, Фритц метит в топ-5

Карлос Алькарас удержался на второй позиции

20 февраля 2023, 11:07 |
304
0
Рейтинг ATP. Новое достижение Крутых, Фритц метит в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

На прошлой неделе мужчины снова сыграли три турнира. На более крупных соревнованиях в Роттердаме выиграл Даниил Медведев, он вернулся в первую десятку. Финалист Янник Синнер также улучшил свое положение, теперь он 12-й.

В Буэнос-Айресе победу после возвращения одержал Карлос Алькарас. Испанец удержал вторую позицию, на которую претендовал Стефанос Циципас.

Триумфатор соревнований в Делрей-Бич Тейлор Фритц укрепился на седьмой позиции и вскоре окажется в первой пятерке, опередив Надаля и Рублева.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых хоть и не играл во время прошлой зачетной недели, но все же поднялся на две позиции, в очередной раз улучшив свой персональный рекорд. Также немного поднялся Виталий Сачко, а вот Илья Марченко опустился более чем на десять строчек.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке ATP с большим отрывом лидирует Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Тейлор Фритц Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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