Рейтинг ATP. Новое достижение Крутых, Фритц метит в топ-5

На прошлой неделе мужчины снова сыграли три турнира. На более крупных соревнованиях в Роттердаме выиграл Даниил Медведев, он вернулся в первую десятку. Финалист Янник Синнер также улучшил свое положение, теперь он 12-й.

В Буэнос-Айресе победу после возвращения одержал Карлос Алькарас. Испанец удержал вторую позицию, на которую претендовал Стефанос Циципас.

Триумфатор соревнований в Делрей-Бич Тейлор Фритц укрепился на седьмой позиции и вскоре окажется в первой пятерке, опередив Надаля и Рублева.



Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых хоть и не играл во время прошлой зачетной недели, но все же поднялся на две позиции, в очередной раз улучшив свой персональный рекорд. Также немного поднялся Виталий Сачко, а вот Илья Марченко опустился более чем на десять строчек.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке ATP с большим отрывом лидирует Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP