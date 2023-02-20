Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 500 в Дохе. Победительницей соревнований в Катаре стала первая ракетка мира Ига Свёнтек, защитившая свой титул. Финалистка Джессика Пегула впервые поднялась в первую тройку мировой классификации. Это единственное изменения в топ-10.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то наши первые две ракетки сохранили свои позиции. Катерина Байндл поднялась на три строчки, Леся Цуренко вернулась в первую сотню. Заметно просела в рейтинге Даяна Ястремская, которая потеряла 125 очков за четвертьфинал прошлогодних соревнований в Дубае. 6 марта у Даяны спишут еще 180 очков за финал в Лионе, это нужно хоть как-то компенсировать.

Также просела в рейтинге и Дарья Снигур, Катарина Завацкая опустилась на 3 позиции, но в ее ситуации это практически ничего не значит.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок сохранила место в первой десятке парного рейтинга. Марта Костюк осталась на 32-й строчке, Надежда Киченок поднялась на 62-ю.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Впервые в текущем сезоне сайт WTA показал ситуацию в Чемпионской гонке WTA.

Чемпионская гонка WTA