Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции
Джессика Пегула дебютировала в топ-3
На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 500 в Дохе. Победительницей соревнований в Катаре стала первая ракетка мира Ига Свёнтек, защитившая свой титул. Финалистка Джессика Пегула впервые поднялась в первую тройку мировой классификации. Это единственное изменения в топ-10.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то наши первые две ракетки сохранили свои позиции. Катерина Байндл поднялась на три строчки, Леся Цуренко вернулась в первую сотню. Заметно просела в рейтинге Даяна Ястремская, которая потеряла 125 очков за четвертьфинал прошлогодних соревнований в Дубае. 6 марта у Даяны спишут еще 180 очков за финал в Лионе, это нужно хоть как-то компенсировать.
Также просела в рейтинге и Дарья Снигур, Катарина Завацкая опустилась на 3 позиции, но в ее ситуации это практически ничего не значит.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок сохранила место в первой десятке парного рейтинга. Марта Костюк осталась на 32-й строчке, Надежда Киченок поднялась на 62-ю.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Впервые в текущем сезоне сайт WTA показал ситуацию в Чемпионской гонке WTA.
Чемпионская гонка WTA
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