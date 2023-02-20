Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка сразится с Вероникой Кудерметовой (№11 WTA). Время начала матча – 10:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница сразится против Даяны Ястремской (№122 WTA).

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