Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае
20 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде украинка сразится с Вероникой Кудерметовой (№11 WTA). Время начала матча – 10:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница сразится против Даяны Ястремской (№122 WTA).
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