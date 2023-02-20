Малиновский получил невысокую оценку от WhoScored за матч с Тулузой

В воскресенье, 19 февраля, в матче 24-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде обыграл «Тулузу».

Руслан Малиновский появился на поле только после перерыва, когда «Марсель» проигрывал со счетом 0:1. С украинцем в составе «бело-голубые» смогли добиться перелома и отпраздновал волевую победу – 3:2.

Веб-портал WhoScored поставил Малиновскому оценку 6.62, что стало лучшим показателем среди тех, кто выходил на замену, но игроки стартового состава практически все получили более высокие баллы.

Лучшим в составе «Марселя» и в матче стал автор первого забитого мяча «провансальцев» Дженгиз Ундер (7.94).