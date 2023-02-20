Экс-тренер Ливерпуля оценил шансы Манчестер Юнайтед на выигрыш АПЛ
Грэм Сунесс допускает такой вариант, но считает его маловероятным
Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство.
«Я не думаю, что это невозможно, но сильно сомневаюсь. Нужно, чтобы сошлось несколько факторов. И «Манчестер Сити», и «Арсенал» должны пережить невероятный коллапс, достаточный для того, чтобы свалиться с вершины. И я не думаю, что это произойдет.
«МЮ» для того, чтобы продолжить побеждать, нужно поддерживать в добром здравии главную звезду – Маркуса Рэшфорда. Он уже забил 24 гола в этом сезоне после 5 в прошлом – и это он еще не закончил. Если он будет здоров – шанс будет. Но, надо сказать, «Арсенал» и «Манчестер Сити» не столкнутся со столь сильным спадом», – сказал Сунесс.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» идет на третьей позиции в турнирной таблице, имея отставание в 3 очка от «Манчестер Сити» и 5 очков от «Арсенала». У «канониров» еще есть игра в запасе.
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