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  4. Экс-тренер Ливерпуля оценил шансы Манчестер Юнайтед на выигрыш АПЛ
Англия
20 февраля 2023, 07:36 |
655
1

Экс-тренер Ливерпуля оценил шансы Манчестер Юнайтед на выигрыш АПЛ

Грэм Сунесс допускает такой вариант, но считает его маловероятным

20 февраля 2023, 07:36 |
655
1
Экс-тренер Ливерпуля оценил шансы Манчестер Юнайтед на выигрыш АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Сунесс

Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство.

«Я не думаю, что это невозможно, но сильно сомневаюсь. Нужно, чтобы сошлось несколько факторов. И «Манчестер Сити», и «Арсенал» должны пережить невероятный коллапс, достаточный для того, чтобы свалиться с вершины. И я не думаю, что это произойдет.

«МЮ» для того, чтобы продолжить побеждать, нужно поддерживать в добром здравии главную звезду – Маркуса Рэшфорда. Он уже забил 24 гола в этом сезоне после 5 в прошлом – и это он еще не закончил. Если он будет здоров – шанс будет. Но, надо сказать, «Арсенал» и «Манчестер Сити» не столкнутся со столь сильным спадом», – сказал Сунесс.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» идет на третьей позиции в турнирной таблице, имея отставание в 3 очка от «Манчестер Сити» и 5 очков от «Арсенала». У «канониров» еще есть игра в запасе.

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Грэм Сунесс Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Football London
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Alex Komnin
Сити уже плывет с Форестом и др. Арсенал - вообще несерьезно. Каждый матч вымучивают, а еще Сити, Ливерпуль, Ньюкасл и Челси
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