Неудержимый. Рэшфорд отличился в пятом подряд матче МЮ

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», который завершился крупной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0, нападающий Маркус Рэшфорд оформил дубль. Он на 25-й минуте отличился с передачи Бруну Фернандеша, а на 56-й минуте забить ему помог Фред.

Рэшфорд не ушел с поля без гола уже в пятой подряд игре «Ман Юнайтед». После чемпионата мира 2022 года на счету Маркуса 17 голов и 4 ассиста в 17-ти играх за команду.

В таблице Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место с 49-ю очками.