Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудержимый. Рэшфорд отличился в пятом подряд матче МЮ
Англия
19 февраля 2023, 18:02 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:05
206
0

Неудержимый. Рэшфорд отличился в пятом подряд матче МЮ

Нападающего после чемпионата мира словно подменили

19 февраля 2023, 18:02 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:05
206
0
Неудержимый. Рэшфорд отличился в пятом подряд матче МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», который завершился крупной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0, нападающий Маркус Рэшфорд оформил дубль. Он на 25-й минуте отличился с передачи Бруну Фернандеша, а на 56-й минуте забить ему помог Фред.

Рэшфорд не ушел с поля без гола уже в пятой подряд игре «Ман Юнайтед». После чемпионата мира 2022 года на счету Маркуса 17 голов и 4 ассиста в 17-ти играх за команду.

В таблице Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место с 49-ю очками.

По теме:
Тоттенхэм – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дубль Рэшфорда, гол Санчо и ассист экс-игрока Шахтера. МЮ разгромил Лестер
Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маркус Рэшфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Лестер Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Футбол | 19 февраля 2023, 16:01 3
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами

Парижане выиграли впервые за четыре матча

Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Футбол | 18 февраля 2023, 19:05 72
Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж

Как и его команда, Михаил Мудрик ничего не смог сделать

Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Футбол | 19.02.2023, 03:32
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Футбол | 19.02.2023, 11:47
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Футбол | 18.02.2023, 19:14
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Неудачный отрезок. Мудрик получил низкую оценку, поражение Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 6
Футбол
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
17.02.2023, 20:23
Биатлон
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
18.02.2023, 07:30 28
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
17.02.2023, 20:09 43
Футбол
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
18.02.2023, 08:39
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности