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Испания
20 февраля 2023, 03:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:50
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала аргентинского защитника

Трансфер 24-летнего Федерико Гаттони обошелся испанскому клубу в 1,4 миллиона евро

20 февраля 2023, 03:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:50
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала аргентинского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Гаттони

Испанская «Севилья» официально объявила о трансфере защитника и капитана «Сан-Лоренсо де Альмагро» Федерико Гаттони.

Трансфер 24-летнего аргентинца обошелся испанскому клубу в 1,4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Гаттони присоединится к команде летом 2023 года, а до тех пор продолжит выступать за родной «Сан-Лоренсо» на правах аренды.

В составе «Сан-Лоренсо» футболист провел 70 матчей, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Севилья» намерена подписать Трубина.

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Источник Sport.ua
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