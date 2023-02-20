Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» со счетом 3:0.

Для голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа это был 180-й сухой матч за клуб. Таким образом, испанец повторил рекорд Петера Шмейхеля.

Всего Де Хеа сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.