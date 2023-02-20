Англия20 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:08
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Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля
Испанский вратарь провел 180-й сухой матч за «Манчестер Юнайтед»
20 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:08
78
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В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» со счетом 3:0.
Для голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа это был 180-й сухой матч за клуб. Таким образом, испанец повторил рекорд Петера Шмейхеля.
Всего Де Хеа сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.
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