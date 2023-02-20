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Англия
20 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:08
78
0

Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля

Испанский вратарь провел 180-й сухой матч за «Манчестер Юнайтед»

20 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:08
78
0
Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер Сити» со счетом 3:0.

Для голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа это был 180-й сухой матч за клуб. Таким образом, испанец повторил рекорд Петера Шмейхеля.

Всего Де Хеа сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.

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Давид Де Хеа Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Лестер Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд
Источник Sport.ua
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