Львов может подписать бывшего хавбека Спортинга

«Львов» может усилиться еще одним легионером. Речь идет о бразильском полузащитнике Мурилле Соузе, который и может стать очередным новичком «сине-золотых львов» во время этого зимнего перерыва.

Переход 26-летнего игрока может произойти на правах свободного агента, поскольку с января этого года Соуза находится без команды. Последним клубом хавбека был «Аль-Будая», участвующий в чемпионате Бахрейна.

Ранее Мурилу выступал за саудовский «Хотаин», бразильские «Ривер ПИ», «Лагарту» и «АВС». Также у Соузы есть опыт выступлений за молодежные команды «Интернасьонала» и «Крузейру», а еще в свое время он находился во второй команде лиссабонского «Спортинга».

Напомним, недавно «Львов» распрощался с вратарем по обоюдному согласию.