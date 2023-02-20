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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:53
105
0

Львов может подписать бывшего хавбека Спортинга

Львовский клуб продолжает усиливаться игроками из-за границы

20 февраля 2023, 02:02 | Обновлено 20 февраля 2023, 02:53
105
0
Львов может подписать бывшего хавбека Спортинга
Twitter

«Львов» может усилиться еще одним легионером. Речь идет о бразильском полузащитнике Мурилле Соузе, который и может стать очередным новичком «сине-золотых львов» во время этого зимнего перерыва.

Переход 26-летнего игрока может произойти на правах свободного агента, поскольку с января этого года Соуза находится без команды. Последним клубом хавбека был «Аль-Будая», участвующий в чемпионате Бахрейна.

Ранее Мурилу выступал за саудовский «Хотаин», бразильские «Ривер ПИ», «Лагарту» и «АВС». Также у Соузы есть опыт выступлений за молодежные команды «Интернасьонала» и «Крузейру», а еще в свое время он находился во второй команде лиссабонского «Спортинга».

Напомним, недавно «Львов» распрощался с вратарем по обоюдному согласию.

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Источник: Кане вернулся в Ворсклу
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Львов Спортинг Лиссабон трансферы трансферы УПЛ Мурилу Соуза
Источник Спортивка
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