Львов может подписать бывшего хавбека Спортинга
Львовский клуб продолжает усиливаться игроками из-за границы
«Львов» может усилиться еще одним легионером. Речь идет о бразильском полузащитнике Мурилле Соузе, который и может стать очередным новичком «сине-золотых львов» во время этого зимнего перерыва.
Переход 26-летнего игрока может произойти на правах свободного агента, поскольку с января этого года Соуза находится без команды. Последним клубом хавбека был «Аль-Будая», участвующий в чемпионате Бахрейна.
Ранее Мурилу выступал за саудовский «Хотаин», бразильские «Ривер ПИ», «Лагарту» и «АВС». Также у Соузы есть опыт выступлений за молодежные команды «Интернасьонала» и «Крузейру», а еще в свое время он находился во второй команде лиссабонского «Спортинга».
Напомним, недавно «Львов» распрощался с вратарем по обоюдному согласию.
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