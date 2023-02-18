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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:08
729
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с вратарем по обоюдному согласию

Иван Пономаренко за первую часть сезона провел в составе команды УПЛ 4 матча

18 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:08
729
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с вратарем по обоюдному согласию
ФК Львов. Иван Пономаренко

24-летний вратарь Иван Пономаренко покинул расположение ФК «Львов». По совместному согласию сторон клуб и игрок прекратили свое сотрудничество.

Пономаренко присоединился к Львову в январе 2022 года. Через год 24-летний голкипер провел в составе горожан 4 матча.

Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили Ивана Пономаренко за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.

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Источник Sport.ua
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