ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с вратарем по обоюдному согласию

24-летний вратарь Иван Пономаренко покинул расположение ФК «Львов». По совместному согласию сторон клуб и игрок прекратили свое сотрудничество.

Пономаренко присоединился к Львову в январе 2022 года. Через год 24-летний голкипер провел в составе горожан 4 матча.

Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили Ивана Пономаренко за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.