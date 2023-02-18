Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:08
729
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с вратарем по обоюдному согласию
Иван Пономаренко за первую часть сезона провел в составе команды УПЛ 4 матча
18 февраля 2023, 22:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:08
729
0
24-летний вратарь Иван Пономаренко покинул расположение ФК «Львов». По совместному согласию сторон клуб и игрок прекратили свое сотрудничество.
Пономаренко присоединился к Львову в январе 2022 года. Через год 24-летний голкипер провел в составе горожан 4 матча.
Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили Ивана Пономаренко за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 февраля 2023, 07:30 27
«Жирона» разгромила «Альмерию» со счетом 6:2
Футбол | 18 февраля 2023, 23:31 0
Фанаты считают, что виноват коуч, и хэштег #PotterOut стал популярным в Твиттере
Футбол | 18.02.2023, 00:10
Футбол | 18.02.2023, 16:31
Футбол | 18.02.2023, 17:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.02.2023, 16:47 11
17.02.2023, 08:30 7
18.02.2023, 09:20 44
18.02.2023, 17:25 19
17.02.2023, 17:36 3
17.02.2023, 14:11 20
18.02.2023, 15:56 17
17.02.2023, 20:23