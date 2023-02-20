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20 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:38
24
0

Рома скромно разобралась с Вероной

Команда Жозе Моуринью одержала 13-ю победу в Серии А

20 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:38
24
0
Рома скромно разобралась с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии в Риме сыграли «Рома» и «Верона».

Гол Солбаккена на последней минуте первого тайма оказался единственным в матче и принес «Роме» победу – 1:0.

В таблице Серии А «Рома» занимает 3-е место с 44-мя очками. «Верона» идет на 18-й позиции с 17 пунктами. Лидирует «Наполи», у которого 62 очка.

Чемпионат Италии. 23-й тур

«Рома» – «Верона» – 1:0

Гол: Сольбаккен, 45 (1:0).

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Рома).
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Серия A Рома Рим Верона Ола Сольбаккен чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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