В воскресенье, 19 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии в Риме сыграли «Рома» и «Верона».

Гол Солбаккена на последней минуте первого тайма оказался единственным в матче и принес «Роме» победу – 1:0.

В таблице Серии А «Рома» занимает 3-е место с 44-мя очками. «Верона» идет на 18-й позиции с 17 пунктами. Лидирует «Наполи», у которого 62 очка.

Чемпионат Италии. 23-й тур

«Рома» – «Верона» – 1:0

Гол: Сольбаккен, 45 (1:0).