19.02.2023, FT 1 : 0
Италия20 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:38
24
0
Рома скромно разобралась с Вероной
Команда Жозе Моуринью одержала 13-ю победу в Серии А
20 февраля 2023, 00:19 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:38
24
0
В воскресенье, 19 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии в Риме сыграли «Рома» и «Верона».
Гол Солбаккена на последней минуте первого тайма оказался единственным в матче и принес «Роме» победу – 1:0.
В таблице Серии А «Рома» занимает 3-е место с 44-мя очками. «Верона» идет на 18-й позиции с 17 пунктами. Лидирует «Наполи», у которого 62 очка.
Чемпионат Италии. 23-й тур
«Рома» – «Верона» – 1:0
Гол: Сольбаккен, 45 (1:0).
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ола Сольбаккен (Рома).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 19 февраля 2023, 09:53 3
Состояние здоровья Юлии не улучшилось
Футбол | 19 февраля 2023, 20:32 1
Хавбек «Марселя» вспомнил юные годы
Теннис | 19.02.2023, 20:43
Футбол | 19.02.2023, 04:42
Футбол | 19.02.2023, 03:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2023, 10:25 26
18.02.2023, 09:20 49
19.02.2023, 06:00 1
18.02.2023, 18:59 9
18.02.2023, 17:25 20
18.02.2023, 21:05 1
18.02.2023, 01:50 8