Боруссия Дортмунд разгромила Герту, Байер проиграл Майнцу
Завершились последние матчи 21-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 19 февраля, состоялись заключительные поединки 21-го тура чемпионата Германии.
Дортмундская «Боруссия» на своем поле добилась крупной победы над «Гертой» – 4:1.
В Леверкузене местный «Байер» не смогл сломить сопротивление «Майнца» и проиграл со счетом 2:3.
В таблице Бундеслиги лидируют «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион Берлин», у которых по 43 очка.
Чемпионат Германии. 21-й тур
«Боруссия» Дортмунд – «Герта» – 4:1
Голы: Адееми, 27 (1:0). Мален, 32 (2:0). Тусар, 47 (2:1). Ройс, 76 (3:1). Брандт, 90 (4:1).
«Байер» – «Майнц» – 2:3
Голы: Саси, 26 (0:1). Амири, 32 (1:1). Баррейро, 45+4 (1:2). Шик, 58 (2:2). Ингвартсен, 82 (2:3).
На 23-й минуте Тапсоба («Байер») не реализовал пенальти.
Удален Адли, 81 («Байер»).
События матча
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