В воскресенье, 19 февраля, состоялись заключительные поединки 21-го тура чемпионата Германии.

Дортмундская «Боруссия» на своем поле добилась крупной победы над «Гертой» – 4:1.

В Леверкузене местный «Байер» не смогл сломить сопротивление «Майнца» и проиграл со счетом 2:3.

В таблице Бундеслиги лидируют «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион Берлин», у которых по 43 очка.

Чемпионат Германии. 21-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «Герта» – 4:1

Голы: Адееми, 27 (1:0). Мален, 32 (2:0). Тусар, 47 (2:1). Ройс, 76 (3:1). Брандт, 90 (4:1).

«Байер» – «Майнц» – 2:3

Голы: Саси, 26 (0:1). Амири, 32 (1:1). Баррейро, 45+4 (1:2). Шик, 58 (2:2). Ингвартсен, 82 (2:3).

На 23-й минуте Тапсоба («Байер») не реализовал пенальти.

Удален Адли, 81 («Байер»).