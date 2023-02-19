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Байер
19.02.2023, FT 2 : 3
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19 февраля 2023, 23:30 | Обновлено 19 февраля 2023, 23:41
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0

Боруссия Дортмунд разгромила Герту, Байер проиграл Майнцу

Завершились последние матчи 21-го тура Бундеслиги

19 февраля 2023, 23:30 | Обновлено 19 февраля 2023, 23:41
69
0
Боруссия Дортмунд разгромила Герту, Байер проиграл Майнцу
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, состоялись заключительные поединки 21-го тура чемпионата Германии.

Дортмундская «Боруссия» на своем поле добилась крупной победы над «Гертой» – 4:1.

В Леверкузене местный «Байер» не смогл сломить сопротивление «Майнца» и проиграл со счетом 2:3.

В таблице Бундеслиги лидируют «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Унион Берлин», у которых по 43 очка.

Чемпионат Германии. 21-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «Герта» – 4:1

Голы: Адееми, 27 (1:0). Мален, 32 (2:0). Тусар, 47 (2:1). Ройс, 76 (3:1). Брандт, 90 (4:1).

«Байер» – «Майнц» – 2:3

Голы: Саси, 26 (0:1). Амири, 32 (1:1). Баррейро, 45+4 (1:2). Шик, 58 (2:2). Ингвартсен, 82 (2:3).

На 23-й минуте Тапсоба («Байер») не реализовал пенальти.

Удален Адли, 81 («Байер»).

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Ингвартсен (Майнц).
80’
Амин Адли (Байер) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Майнц).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Каси (Майнц).
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Боруссия Дортмунд Байер Герта Майнц Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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