Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Зинченко знает, что необходимо для победы»

Вратарь лондонского «Арсенала» Эрон Рэмздейл высказал мнение об украинце Александре Зинченко. Как известно, Зинченко в субботу, 18 февраля, в матче против «Астон Виллы» (4:2) отметился первым голом в английской Премьер-лиге, чем помог «канонирам» добиться перелома в игре.

«Благодаря ему у команды появляется новое игровое измерение. Он позволяет нам играть так, как мы хотим. Он уже был чемпионом. Он выиграл четыре из пяти возможных титулов и знает, что необходимо для победы.

Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна. Он с нами лишь пару месяцев, но уже стал важной частью команды», – рассказал Рэмздейл.