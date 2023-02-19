Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гризманн все решил. Атлетико обыграл Атлетик, Райо Вальекано без победы
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
19.02.2023, FT 1 : 0
Атлетик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:02
285
0

Гризманн все решил. Атлетико обыграл Атлетик, Райо Вальекано без победы

«Матрасники» с трудом обыграли гостей из Бильбао

19 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:02
285
0
Гризманн все решил. Атлетико обыграл Атлетик, Райо Вальекано без победы
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги встретились мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.

«Баски» были близки к положительному результату, но на 73-й минуте позволили отличиться Гризманну. Гол француза оказался единственным в матче и принес победу «атлетам» – 1:0.

В других матчах дня «Райо Вальекано» дома поделил очки с «Севильей» – ничья 1:1, а «Эспаньол» на выезде буквально вырвал победу у «Эльче» – 1:0.

«Атлетико» в таблице Примеры занимает 4-е место, имея 41 очко. У «Атлетика» 7-я позиция и 32 пункта. «Райо Вальекано» идет на 5-м месте с 34-мя баллами, «Севилья» 12-я (25 очков), «Эспаньол» - 13-й (24 пункта).

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Атлетико» – «Атлетик» – 1:0

Гол: Гризманн, 73 (1:0).

«Райо Вальекано» – «Севилья» – 1:1

Голы: Сусо, 29 (0:1). Лежен, 65 (1:1).

«Эльче» – «Эспаньол» – 0:1

Гол: Дардер, 90+2 (0:1).

Удален Кармона, 81 («Эльче»).

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
По теме:
Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона – Кадис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Футбол | 19 февраля 2023, 04:05 3
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца

«Арсенал» вырвал победу у «Астон Виллы» со счетом 4:2

Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ
Теннис | 19 февраля 2023, 20:43 7
Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ
Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ

Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз

Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Футбол | 19.02.2023, 03:32
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Футбол | 19.02.2023, 16:01
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
Футбол | 19.02.2023, 21:31
Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
Известен состав сборной Украины на женскую эстафету на ЧМ-2023
17.02.2023, 16:47 11
Биатлон
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
19.02.2023, 06:00 1
Другие виды
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 8
Футбол
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
18.02.2023, 15:56 19
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
18.02.2023, 07:30 29
Футбол
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности