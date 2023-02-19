Атлетико Мадрид

В воскресенье, 19 февраля, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги встретились мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.

«Баски» были близки к положительному результату, но на 73-й минуте позволили отличиться Гризманну. Гол француза оказался единственным в матче и принес победу «атлетам» – 1:0.

В других матчах дня «Райо Вальекано» дома поделил очки с «Севильей» – ничья 1:1, а «Эспаньол» на выезде буквально вырвал победу у «Эльче» – 1:0.

«Атлетико» в таблице Примеры занимает 4-е место, имея 41 очко. У «Атлетика» 7-я позиция и 32 пункта. «Райо Вальекано» идет на 5-м месте с 34-мя баллами, «Севилья» 12-я (25 очков), «Эспаньол» - 13-й (24 пункта).

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Атлетико» – «Атлетик» – 1:0

Гол: Гризманн, 73 (1:0).

«Райо Вальекано» – «Севилья» – 1:1

Голы: Сусо, 29 (0:1). Лежен, 65 (1:1).

«Эльче» – «Эспаньол» – 0:1

Гол: Дардер, 90+2 (0:1).

Удален Кармона, 81 («Эльче»).