Атлетико Мадрид

Гризманн все решил. Атлетико обыграл Атлетик, Райо Вальекано без победы
«Матрасники» с трудом обыграли гостей из Бильбао
В воскресенье, 19 февраля, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги встретились мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.
«Баски» были близки к положительному результату, но на 73-й минуте позволили отличиться Гризманну. Гол француза оказался единственным в матче и принес победу «атлетам» – 1:0.
В других матчах дня «Райо Вальекано» дома поделил очки с «Севильей» – ничья 1:1, а «Эспаньол» на выезде буквально вырвал победу у «Эльче» – 1:0.
«Атлетико» в таблице Примеры занимает 4-е место, имея 41 очко. У «Атлетика» 7-я позиция и 32 пункта. «Райо Вальекано» идет на 5-м месте с 34-мя баллами, «Севилья» 12-я (25 очков), «Эспаньол» - 13-й (24 пункта).
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Атлетико» – «Атлетик» – 1:0
Гол: Гризманн, 73 (1:0).
«Райо Вальекано» – «Севилья» – 1:1
Голы: Сусо, 29 (0:1). Лежен, 65 (1:1).
«Эльче» – «Эспаньол» – 0:1
Гол: Дардер, 90+2 (0:1).
Удален Кармона, 81 («Эльче»).
События матча
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