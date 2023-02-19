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  4. Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
Франция
19 февраля 2023, 21:25 |
534
0

Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой

Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву

19 февраля 2023, 21:25 |
534
0
Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 19 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «Тулузой» и «Марселем».

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды.

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Марсель Тулуза стартовые составы чемпионат Франции по футболу Лига 1 Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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