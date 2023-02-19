Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой

В воскресенье, 19 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «Тулузой» и «Марселем».

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды.