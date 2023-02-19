Франция19 февраля 2023, 21:25 |
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Малиновский не попал в стартовый состав Марселя на матч с Тулузой
Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву
19 февраля 2023, 21:25 |
534
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В воскресенье, 19 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «Тулузой» и «Марселем».
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский не попал в стартовый состав команды.
🅒🅞🅜🅟🅞 #TFCOM 💥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023
Le onze concocté par 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 pour débuter face au TFC ce soir 👀
Première titularisation pour @AzzedineOunahi 🇲🇦 pic.twitter.com/Rd3bmPAFl6
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