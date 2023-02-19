Ворскла в Турции сыграла вничью с клубом из Казахстана
Полтавская команда провела очередной спарринг
На сборе в Турции полтавская «Ворскла» в воскресенье, 19 февраля, померилась силами с казахстанской командой «Ордабасы» из Шимкента.
Встреча принесла ничью – 1:1. У полтавчан автором гола стал Александр Скляр. В матче Виктор Скрипник задействовал игроков, которые не играли накануне, 18-го числа, в матче Winter Cup 2023 c «Полесьем» (2:2, пен. 5-4).
Товарищеский матч
«Ворскла» – «Ордабасы» Шимкент, Казахстан – 1:1
Гол у «Ворсклы» забил Скляр.
«Ворскла»: Домолега, Яворский, Хрипчук, Крупский, Бацула, Скляр, Нестеренко, Олейник, Черныш, Кулаковский, Челядин.
Запасные: Ященко, Прус, Изотов.
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