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Ворскла
19.02.2023, FT 1 : 1
Ордабасы
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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 19 февраля 2023, 21:14
152
0

Ворскла в Турции сыграла вничью с клубом из Казахстана

Полтавская команда провела очередной спарринг

19 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 19 февраля 2023, 21:14
152
0
Ворскла в Турции сыграла вничью с клубом из Казахстана
ФК Ворскла Полтава

На сборе в Турции полтавская «Ворскла» в воскресенье, 19 февраля, померилась силами с казахстанской командой «Ордабасы» из Шимкента.

Встреча принесла ничью – 1:1. У полтавчан автором гола стал Александр Скляр. В матче Виктор Скрипник задействовал игроков, которые не играли накануне, 18-го числа, в матче Winter Cup 2023 c «Полесьем» (2:2, пен. 5-4).

Товарищеский матч

«Ворскла» – «Ордабасы» Шимкент, Казахстан – 1:1

Гол у «Ворсклы» забил Скляр.

«Ворскла»: Домолега, Яворский, Хрипчук, Крупский, Бацула, Скляр, Нестеренко, Олейник, Черныш, Кулаковский, Челядин.

Запасные: Ященко, Прус, Изотов.

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Источник Sport.ua
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