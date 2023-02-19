На сборе в Турции полтавская «Ворскла» в воскресенье, 19 февраля, померилась силами с казахстанской командой «Ордабасы» из Шимкента.

Встреча принесла ничью – 1:1. У полтавчан автором гола стал Александр Скляр. В матче Виктор Скрипник задействовал игроков, которые не играли накануне, 18-го числа, в матче Winter Cup 2023 c «Полесьем» (2:2, пен. 5-4).

Товарищеский матч

«Ворскла» – «Ордабасы» Шимкент, Казахстан – 1:1

Гол у «Ворсклы» забил Скляр.

«Ворскла»: Домолега, Яворский, Хрипчук, Крупский, Бацула, Скляр, Нестеренко, Олейник, Черныш, Кулаковский, Челядин.

Запасные: Ященко, Прус, Изотов.