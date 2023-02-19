Малиновский сделал признание о кумирах детства

Украинский полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский рассказал о футбольных кумирах своего детства.

«Мой кумир – Тьерри Анри! Я болел за «Арсенал» Арсена Венгера, как и мой старший брат. Поэтому мне нравились Робер Пирес, Патрик Виейра, Коло Туре, я могу назвать их всех. Когда ты маленький, у тебя часто есть любимая команда в каждой лиге. Я тогда смотрел все матчи «канониров».

Джибриль Сиссе? Сиссе был слишком силен и сделал большие дела в «Марселе»! Помню его здесь и в других командах. Он был игроком, который делал разницу, хотя я думаю, что он мог бы выступать даже лучше», – признался Малиновский.