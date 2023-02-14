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  4. ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста
Франция
14 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:37
437
2

ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста

Французский клуб «Марсель» опубликовал забавное видео с украинским хавбеком

14 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:37
437
2
ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Французский клуб «Марсель» опубликовал забавное видео с украинским хавбеком Руслан Малиновским.

Украинец снялся в ролике для клубного TikTok, в котором его заданием было назвать игроков той страны, которая выпадет случайно.

У Руслана получилось назвать 5 из 6 футболистов. И только выпадение Саудовской Аравии повергло Руслана в шок.

ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста

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Руслан Малиновский Марсель видео TikTok юмор
Источник ФК Марсель
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donnerwetter
А как дела с братской Молдовой?  Коваль!
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0
Алекс Морган
А саудити потужно як ніколи зіграли на цьому ЧС, ніколи їх таких не бачив
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0
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