Французский клуб «Марсель» опубликовал забавное видео с украинским хавбеком Руслан Малиновским.

Украинец снялся в ролике для клубного TikTok, в котором его заданием было назвать игроков той страны, которая выпадет случайно.

У Руслана получилось назвать 5 из 6 футболистов. И только выпадение Саудовской Аравии повергло Руслана в шок.

ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста