Франция14 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:37
437
2
ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста
Французский клуб «Марсель» опубликовал забавное видео с украинским хавбеком
14 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 14 февраля 2023, 20:37
437
2
Французский клуб «Марсель» опубликовал забавное видео с украинским хавбеком Руслан Малиновским.
Украинец снялся в ролике для клубного TikTok, в котором его заданием было назвать игроков той страны, которая выпадет случайно.
У Руслана получилось назвать 5 из 6 футболистов. И только выпадение Саудовской Аравии повергло Руслана в шок.
ВИДЕО. Малиновский не сумел назвать ни одного саудовского футболиста
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2023, 17:17 0
Африканец Кевин Кубемба отныне не является футболистом одесской команды
Футбол | 14 февраля 2023, 10:50 8
Футболисты украинского клуба задали логичный вопрос россиянам
Футбол | 14.02.2023, 13:07
Футбол | 13.02.2023, 23:19
Футбол | 14.02.2023, 13:02
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А как дела с братской Молдовой? Коваль!
А саудити потужно як ніколи зіграли на цьому ЧС, ніколи їх таких не бачив
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2023, 16:20 7
13.02.2023, 17:20 6
12.02.2023, 21:01
13.02.2023, 14:12 6
12.02.2023, 23:17 8
12.02.2023, 19:24 7
12.02.2023, 21:23 8
13.02.2023, 04:55 1