WTA19 февраля 2023, 20:43 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:45
383
4
Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ
Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз
19 февраля 2023, 20:43 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:45
383
4
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 55) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 Дубай.
В первом раунде соревнований украинка обыграла Ипек Оз (Турция, WTA 196) в трех сетах за 2 часа.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала
Ипек Оз (Турция) [WC] – Марта Костюк (Украина) [WC] – 6:4, 4:6, 2:6
В 1/16 финала соревнований Костюк встретится с Белиндой Бенчич з Швейцарии, которой двумя неделями ранее она уступила в Абу-Даби.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 19 февраля 2023, 09:53 3
Состояние здоровья Юлии не улучшилось
Футбол | 19 февраля 2023, 12:28 15
Вероятно, Руслан Ротань будет занимать три должности одновременно
Футбол | 19.02.2023, 10:25
Футбол | 19.02.2023, 16:30
Теннис | 19.02.2023, 17:45
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.02.2023, 14:11 12
19.02.2023, 03:32 16
18.02.2023, 16:31 26
17.02.2023, 20:09 43
18.02.2023, 09:20 49
18.02.2023, 01:50 8
19.02.2023, 06:00 1
19.02.2023, 08:50 5
А взагалі традиційний матч Марти, зітканий з розпачу та мук. Я навіть грішним ділом подумав, що Марта глянула на сітку турніру, побачила у наступному колі ім`я Белінди і вирішила довго не мучитись. Чи то передумала, чи то суперниця аж надто слабенька, не змогла взяти те, що саме йшло до рук...
Побачимо, чи не з`явиться у Костюк спокуси знятися з наступного матчу.
П.С.Трікшот, яким Марта заробила матчпойнт, може претендувати на звання кращого удару місяця.
Попри проблеми з ментальністю, талант Марти все одно вискакує назовні. Передостаннє вигране у матчі очко було здобуто неймовірним дропом, взагалі не жіночим, якимось федерерівським рухом. І так мучитися з людиною з кінця другої сотні...