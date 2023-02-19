Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 55) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 Дубай.

В первом раунде соревнований украинка обыграла Ипек Оз (Турция, WTA 196) в трех сетах за 2 часа.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ипек Оз (Турция) [WC] – Марта Костюк (Украина) [WC] – 6:4, 4:6, 2:6

В 1/16 финала соревнований Костюк встретится с Белиндой Бенчич з Швейцарии, которой двумя неделями ранее она уступила в Абу-Даби.