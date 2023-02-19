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  4. Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ
WTA
19 февраля 2023, 20:43 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:45
383
4

Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ

Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз

19 февраля 2023, 20:43 | Обновлено 19 февраля 2023, 20:45
383
4
Не совсем нужные сложности. Костюк с камбеком стартовала на турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 55) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 Дубай.

В первом раунде соревнований украинка обыграла Ипек Оз (Турция, WTA 196) в трех сетах за 2 часа.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ипек Оз (Турция) [WC] – Марта Костюк (Украина) [WC] – 6:4, 4:6, 2:6

В 1/16 финала соревнований Костюк встретится с Белиндой Бенчич з Швейцарии, которой двумя неделями ранее она уступила в Абу-Даби.

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WTA Дубай Марта Костюк Ипек Оз
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Марта за кількістю виконаних ейсів одна з кращих в турі. Одна біда, на відміну від еліти подає їх виключно на розслабоні, а на ключових очках від неї не те що ейса, а й просто добротної першої подачі чекати марно. Зате подвійних хоч греблю гати. 
А взагалі традиційний матч Марти, зітканий з розпачу та мук. Я навіть грішним ділом подумав, що Марта глянула на сітку турніру, побачила у наступному колі ім`я Белінди і вирішила довго не мучитись. Чи то передумала, чи то суперниця аж надто слабенька, не змогла взяти те, що саме йшло до рук...
Побачимо, чи не з`явиться у Костюк спокуси знятися з наступного матчу.
П.С.Трікшот, яким Марта заробила матчпойнт, може претендувати на звання кращого удару місяця.
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+1
Stanislav Matusevych
Марта в своєму стилі. Хоч прокинулась вчасно. Але далі знову представниця топ-10 із трохи прогнозованим підсумком. Хіба що Бенчич знову зніметься, як цього тижня.
Попри проблеми з ментальністю, талант Марти все одно вискакує назовні. Передостаннє вигране у матчі очко було здобуто неймовірним дропом, взагалі не жіночим, якимось федерерівським рухом. І так мучитися з людиною з кінця другої сотні...
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+1
Александр Ад
чет важко виглядала Марта...слава богу виграла
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+1
Andrey_1992
ну дає Марта, нерви пощекотала!
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+1
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