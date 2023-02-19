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Чемпионат Франции
Брест
19.02.2023, FT 1 : 2
Монако
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Франция
19 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:23
246
0

ВИДЕО. Жизнь после и перед Шахтером. Ренн добился победы в чемпионате

Команда Бруну Женезио выиграла в 13-й раз

19 февраля 2023, 19:11 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:23
246
0
ВИДЕО. Жизнь после и перед Шахтером. Ренн добился победы в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, в матче 24-го тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле сыграл с «Клермоном». Подопечные Бруну Женезио вышли на поле после поражения в мид-уик от донецкого «Шахтера» (1:2) в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

Игрокам «Ренна» после неудачи в игре с «горняками» удалось перед своими поклонниками реабилитироваться – они обыграли «Клермон» со счетом 2:1.

В таблице Лиги 1 «Ренн» занимает 5-е место, имея 43 очка (13 побед, 4 ничьи, 7 поражений). Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ», у которого 57 пунктов.

Как известно, в четверг, 23 февраля, «Ренн» и «Шахтер» проведут во Франции ответный матч плей-офф Лиги Европы.

Чемпионат Франции. 24-й тур

«Ренн» – «Клермон» – 2:0

Голы: Калимуэндо, 37 (1:0). Калимуэндо, 64 (2:0).

«Брест» – «Монако» – 1:2

«Лорьян» – «Аяччо» – 3:0

«Труа» – «Монпелье» – 0:1

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (Монако).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
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Источник Sport.ua
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