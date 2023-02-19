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  4. Грязные носки. Экс-тренер Шахтера удивил одним из своих суеверий
Франция
19 февраля 2023, 18:58 |
1405
2

Грязные носки. Экс-тренер Шахтера удивил одним из своих суеверий

Паулу Фонсека однажды весь сезон провел в одних и тех же носках, не подвергая их стирке

19 февраля 2023, 18:58 |
1405
2
Грязные носки. Экс-тренер Шахтера удивил одним из своих суеверий
instagram.com/paulofonseca_oficial

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», рассказал французскому журналисту об одном из своих странных суеверий из прошлого.

- Многие этого не знают, но вы очень суеверны. Я читал, что в сезоне-2012/13, когда вы тренировали «Пасуш де Феррейру», который впоследствии финишировал третьим в португальской лиге, вы всегда надевали одни и те же носки, не стирая их. Это правда?
- Это правда…

- Но ведь они грязные!
- Нет, потому что я носил их только в игровые дни (смеется). Я был очень суеверен. Признаюсь, сегодня у меня такого уже практически нет. Я думаю, что в начале почти все тренеры такие. Затем мы оставляем это. Сегодня у меня нет никаких суеверий, которые помогают мне чувствовать себя хорошо до или во время игр. Когда я думаю об этом сейчас, я делаю наоборот.

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Источник RMC Sport
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Zanregent
А трусы? Ещё можно весь сезон не мыться)
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Gargantua
за это его и полубила секретарша Ахметова?
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