Грязные носки. Экс-тренер Шахтера удивил одним из своих суеверий

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», рассказал французскому журналисту об одном из своих странных суеверий из прошлого.

- Многие этого не знают, но вы очень суеверны. Я читал, что в сезоне-2012/13, когда вы тренировали «Пасуш де Феррейру», который впоследствии финишировал третьим в португальской лиге, вы всегда надевали одни и те же носки, не стирая их. Это правда?

- Это правда…

- Но ведь они грязные!

- Нет, потому что я носил их только в игровые дни (смеется). Я был очень суеверен. Признаюсь, сегодня у меня такого уже практически нет. Я думаю, что в начале почти все тренеры такие. Затем мы оставляем это. Сегодня у меня нет никаких суеверий, которые помогают мне чувствовать себя хорошо до или во время игр. Когда я думаю об этом сейчас, я делаю наоборот.