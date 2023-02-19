В воскресенье, 19 февраля, на предсезонном сборе в Турции ковалевский «Колос» провел товарищеский поединок с командой «Лиепая» из Латвии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Колоса», в рядах которого до перерыва точными ударами отметились Лысенко и Емец.

Это вторая победа «Колоса» в Турции. Накануне, 18-го числа, он выиграл впервые в межсезонье, переиграв «Атырау» из Казахстана – 2:1.

Товарищеский матч

«Колос» – «Лиепая» Латвия – 2:0

Голы у «Колоса» забили Лысенко и Емец.