Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 18:16 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:33
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Колос на сборе в Турции переиграл клуб из Латвии
Команда из Ковалевки добилась второй победы в межсезонье
19 февраля 2023, 18:16 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:33
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В воскресенье, 19 февраля, на предсезонном сборе в Турции ковалевский «Колос» провел товарищеский поединок с командой «Лиепая» из Латвии.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Колоса», в рядах которого до перерыва точными ударами отметились Лысенко и Емец.
Это вторая победа «Колоса» в Турции. Накануне, 18-го числа, он выиграл впервые в межсезонье, переиграв «Атырау» из Казахстана – 2:1.
Товарищеский матч
«Колос» – «Лиепая» Латвия – 2:0
Голы у «Колоса» забили Лысенко и Емец.
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