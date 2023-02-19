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Товарищеские матчи
Колос К
19.02.2023, FT 2 : 0
Лиепая
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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 18:16 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:33
67
0

Колос на сборе в Турции переиграл клуб из Латвии

Команда из Ковалевки добилась второй победы в межсезонье

19 февраля 2023, 18:16 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:33
67
0
Колос на сборе в Турции переиграл клуб из Латвии
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 19 февраля, на предсезонном сборе в Турции ковалевский «Колос» провел товарищеский поединок с командой «Лиепая» из Латвии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Колоса», в рядах которого до перерыва точными ударами отметились Лысенко и Емец.

Это вторая победа «Колоса» в Турции. Накануне, 18-го числа, он выиграл впервые в межсезонье, переиграв «Атырау» из Казахстана – 2:1.

Товарищеский матч

«Колос» – «Лиепая» Латвия – 2:0

Голы у «Колоса» забили Лысенко и Емец.

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Колос Ковалевка Лиепая товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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