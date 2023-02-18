Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 18:46 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:20
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Колос из Ковалевки в спарринге обыграл клуб Атырау из Казахстана
Украинская команда одержала победу в матче в Турции со счетом 2:1
18 февраля 2023, 18:46 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:20
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Клуб «Колос» из Ковалевки провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был клуб «Атырау» (Казахстан). Украинская команда одержала победу со счетом 2:1
Товарищеский матч, 18 февраля, Турция
Колос (Ковалевка) – Атырау (Казахстан) – 2:1
Голы у Колоса забили Вадим Милько и Евгений Смирный.
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