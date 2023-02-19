В субботу ковалевский «Колос» в контрольном поединке обыграл казахстанский «Атырау» со счетом 2:1. Голы в составе украинского клуба забили Вадим Милько и Евгений Смирный.

Ранее на сборе в Турции «Колос» проиграл австрийскому клубу «Блау-Вайсс» (0:5) и грузинскому «Самгурали» (1:2), а также сыграл вничью с казахстанским «Актобе» (1:1).

Свой следующий спарринг в Турции «Колос» сыграет в воскресенье, 19 февраля. Соперником ковалевцев будет литовская «Лиепая».

Предлагаем вашему вниманию видеообзор контрольного поединка «Колос» – «Атырау».