В воскресенье, 19 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» померился силами с командой «Каспий», которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Казахстана.

Игра завершилась вничью – 0:0.

Это была девятая и заключительная контрольная игра «Кривбасса» в Турции. В понедельник, 20-го числа, команда Юрия Вернидуба возвращается домой, в Украину.

Товарищеский матч

«Кривбасс» – «Каспий» Казахстан – 0:0