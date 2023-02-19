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Товарищеские матчи
Кривбасс
19.02.2023, FT 0 : 0
Каспий
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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:32
104
0

Кривбасс на турецком сборе не смог обыграть представителя Казахстана

Команда из Кривого Рога провела девятый зимний спарринг

19 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:32
104
0
Кривбасс на турецком сборе не смог обыграть представителя Казахстана
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 19 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» померился силами с командой «Каспий», которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Казахстана.

Игра завершилась вничью – 0:0.

Это была девятая и заключительная контрольная игра «Кривбасса» в Турции. В понедельник, 20-го числа, команда Юрия Вернидуба возвращается домой, в Украину.

Товарищеский матч

«Кривбасс» – «Каспий» Казахстан – 0:0

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Источник Sport.ua
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