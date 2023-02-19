Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:32
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Кривбасс на турецком сборе не смог обыграть представителя Казахстана
Команда из Кривого Рога провела девятый зимний спарринг
19 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:32
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В воскресенье, 19 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» померился силами с командой «Каспий», которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Казахстана.
Игра завершилась вничью – 0:0.
Это была девятая и заключительная контрольная игра «Кривбасса» в Турции. В понедельник, 20-го числа, команда Юрия Вернидуба возвращается домой, в Украину.
Товарищеский матч
«Кривбасс» – «Каспий» Казахстан – 0:0
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