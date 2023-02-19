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  4. У него винстрик из 7 матчей. С кем сыграет Крутых в основе турнира в Дохе?
ATP
19 февраля 2023, 17:45 |
602
0

У него винстрик из 7 матчей. С кем сыграет Крутых в основе турнира в Дохе?

Украинец встретится с Лиамом Броди

19 февраля 2023, 17:45 |
602
0
У него винстрик из 7 матчей. С кем сыграет Крутых в основе турнира в Дохе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 169) узнал своего соперника в основе хардового турнира серии АТР 250 в Дохе (Катар).

После победы над теннисистом из рф Павлом Котовым Крутых впервые в карьере вышел в основу соревновании на уровне АТР. В 1/16 финала соревнований в Дохе он сыграет с Лиамом Броди (Великобритания, ATP 126).

Интересно, что Броди также прошел сито отбора к этому турниру. Сейчас у Лиама винстрик из 7 матчей. До старта квалификации в Катаре он выиграл челленджер в Вильнюсе.

Это будет первая встреча теннисистов. Матч запланировано на 20 февраля. Поединок состоится 3 запуском на корте номер 1 (первый запуск – 15:30 по Киеву).

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Лиам Броди Алексей Крутых жеребьевка ATP Доха
Источник Sport.ua
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