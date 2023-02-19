ATP19 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:41
1077
5
Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР
Украинец в трех сетах выиграл у Павла Котова
19 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:41
1077
5
Украинский теннисист Алексей Крутых вышел в основу хардового турнира серии АТР 250 в Дохе (Катар).
В финале квалификации он в трех сетах обыграл Павла Котова (АТР 126) из рф в трех сетах за 1 час и 50 минут.
ATP 250 Доха. Хард. Квалификация
Алексей Крутых (Украина) – Павел Котов – 1:6, 6:3, 6:3
Для Крутых это будет первое участие в основной сетке на турнире уровня АТР. В этом сезоне он также впервые сыграл в основе турнира Grand Slam – на АО 2023.
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Комментарии 5
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Молодець, гідну справу зробив, викинувши з турніру біснувате непорозуміння з боліт.
Браво! Помаленьку, помаленьку, з кожним кроком нова ціль.
молодець!
Добре , що переломлює хід гри
Крутий!
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