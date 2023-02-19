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ATP
19 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:41
1077
5

Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР

Украинец в трех сетах выиграл у Павла Котова

19 февраля 2023, 16:33 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:41
1077
5
Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР
АТР. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел в основу хардового турнира серии АТР 250 в Дохе (Катар).

В финале квалификации он в трех сетах обыграл Павла Котова (АТР 126) из рф в трех сетах за 1 час и 50 минут.

ATP 250 Доха. Хард. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) – Павел Котов – 1:6, 6:3, 6:3

Для Крутых это будет первое участие в основной сетке на турнире уровня АТР. В этом сезоне он также впервые сыграл в основе турнира Grand Slam – на АО 2023.

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Алексей Крутых Павел Котов ATP Доха
Источник Sport.ua
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introvert
Молодець, гідну справу зробив, викинувши з турніру біснувате непорозуміння з боліт.
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+9
Александр Науменко
Браво! Помаленьку, помаленьку, з кожним кроком нова ціль.
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+7
Andrey_1992
молодець!
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+4
Володимир Коваленко
Добре , що переломлює хід гри
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+3
Петя Рудик
Крутий!
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+3
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