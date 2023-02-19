Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел в основу хардового турнира серии АТР 250 в Дохе (Катар).

В финале квалификации он в трех сетах обыграл Павла Котова (АТР 126) из рф в трех сетах за 1 час и 50 минут.

ATP 250 Доха. Хард. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) – Павел Котов – 1:6, 6:3, 6:3

Для Крутых это будет первое участие в основной сетке на турнире уровня АТР. В этом сезоне он также впервые сыграл в основе турнира Grand Slam – на АО 2023.