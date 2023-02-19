ATP19 февраля 2023, 17:03 | Обновлено 19 февраля 2023, 17:09
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ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
Алексей обыграл Котова в трех сетах
19 февраля 2023, 17:03 | Обновлено 19 февраля 2023, 17:09
3217
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В воскресенье, 19 февраля, состоялся финальный матч квалификации к турниру серии АТР 250 в Дохе между первой ракеткой Украины Алексеем Крутых и теннисистом из рф Павлом Котовым.
Игра завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу украинца. Благодаря этой победе Алексей впервые в карьере вышел в основную сетку турнира АТР.
После матча Крутых не пожал руку представителю страны-террориста, хотя Котов, видимо, уж очень хотел «оформить» рукопожатие...
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