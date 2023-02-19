ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы

В воскресенье, 19 февраля, состоялся финальный матч квалификации к турниру серии АТР 250 в Дохе между первой ракеткой Украины Алексеем Крутых и теннисистом из рф Павлом Котовым.

Игра завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу украинца. Благодаря этой победе Алексей впервые в карьере вышел в основную сетку турнира АТР.

После матча Крутых не пожал руку представителю страны-террориста, хотя Котов, видимо, уж очень хотел «оформить» рукопожатие...