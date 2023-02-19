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Чемпионат Португалии
Бенфика
20.02.2023 23:15 - : -
Боавишта
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19 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 15:46
44
0

Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 20 февраля в 23:15 по Киеву

19 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 15:46
44
0
Бенфика – Боавишта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля на «Да Луш» пройдет матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Боавиштой». Старт поединка запланирован на 22:15 по европейскому времени.

Бенфика

Команда, безусловно, сейчас переключает львиную часть внимания на Лигу чемпионов. В очередной раз португальцы смогли преодолеть раунд группового этапа, что получилось сделать без особенных проблем - при том, что там играли с Ювентусом (выиграли дважды) и ПСЖ (оба раза по 1-1). На неделе был вояж в Бельгию, на первый поединок 1/8 финала с Брюгге. И там получилось не просто выиграть, но еще и солидно, 2-0. Похоже, именно поэтому в кубке была неудача: 9-го февраля, принимая в Лиссабоне Брагу, орлы не смогли выиграть у архиепископов, и проиграли тем по пенальти. Теперь остается понять, как уже после противостояния в еврокубке получится перестроиться на Примейру. Там у подопечных Рогера Шмида отличная статистика: 17 побед и всего 1 поражение в 20 сыгранных поединках.

Боавишта

Клуб относится к числу тех немногих, кто ухитрялся брать чемпионский титул, успешно вмешиваясь в спор тройки привычных грандов. Причем это было достаточно недавно, в 2001-м году. Тогда был вообще золотой период для шахматных, но оборвался он громадным скандалом, что вылился в потерю профессионального статуса. Команда смогла относительно быстро вернуться в Примейру, но там остается только середняком. Например, в прошлом розыгрыше было 12-е место. На таком фоне подопечные Пети смогли прибавить. Но все равно у них негативный как баланс побед и поражений, так и забитых-пропущенных голов. С Каза Пия в прошлом сезоне все закончилось нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Боавишта в последний раз побеждала в 2020-м году. Правда, в рамках прошлого сезона она смогла дома свести поединок вничью 2-2. Но на старте нового чемпионата Бенфика оформила выездные 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в том, что лидер Примейры возьмет еще 1 победу, причем не особенно и вспотев. Рекомендуем ставить на орлов при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,63 по Parimatch.

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Бенфика Боавишта чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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