Бенфика вырвала победу у Боавишты и сохранила отрыв от Порту в 5 очков
В другом матче игрового дня «Спортинг» в гостях обыграл «Шавеш»
Вечером 20 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Португалии.
«Бенфика» в конце игры вырвала победу у «Боавишты» (3:1) и сохранила отрыв от «Порту» в 5 очков (56 против 51).
В другом матче игрового дня «Спортинг» в гостях обыграл «Шавеш» (3:2) и занимает третье место (41 очко) вслед за «Брагой» (49).
Чемпионат Португалии, 21-й тур, 20 февраля
Шавеш – Спортинг – 2:3
Голы: Жоау Тейшейра, 34, Эктор Эрнандес, 90+6 – Педру Гонсалвеш, 8 (пен), 61, Нуну Сантуш, 70
Бенфика – Боавишта – 3:1
Голы: Жилберту, 55, Гонсалу Рамуш, 82, Петар Муса, 90+2 – Нджи, 58.
Турнирная таблица
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