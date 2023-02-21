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Чемпионат Португалии
Бенфика
20.02.2023, FT 3 : 1
Боавишта
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Португалия
21 февраля 2023, 01:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 01:40
45
0

Бенфика вырвала победу у Боавишты и сохранила отрыв от Порту в 5 очков

В другом матче игрового дня «Спортинг» в гостях обыграл «Шавеш»

21 февраля 2023, 01:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 01:40
45
0
Бенфика вырвала победу у Боавишты и сохранила отрыв от Порту в 5 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Португалии.

«Бенфика» в конце игры вырвала победу у «Боавишты» (3:1) и сохранила отрыв от «Порту» в 5 очков (56 против 51).

В другом матче игрового дня «Спортинг» в гостях обыграл «Шавеш» (3:2) и занимает третье место (41 очко) вслед за «Брагой» (49).

Чемпионат Португалии, 21-й тур, 20 февраля

Шавеш – Спортинг – 2:3

Голы: Жоау Тейшейра, 34, Эктор Эрнандес, 90+6 – Педру Гонсалвеш, 8 (пен), 61, Нуну Сантуш, 70

Бенфика – Боавишта – 3:1

Голы: Жилберту, 55, Гонсалу Рамуш, 82, Петар Муса, 90+2 – Нджи, 58.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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