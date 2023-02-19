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  4. ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
Англия
19 февраля 2023, 15:27 |
269
1

ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины

Вручил детям подарки

19 февраля 2023, 15:27 |
269
1
ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

После матча АПЛ против «Саутгемптона» хавбек «Челси» Михаил Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины. Виктор и Наталья, а также их дети Марко и Лука были гостями Стэмфорд Бридж и смогли посмотреть игру чемпионата Англии.

После матча Мудрик пообщался с семьей, а также вручил детям подарки – футболку, шарф и бутсы с подписью.

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Челси Михаил Мудрик российско-украинская война
Источник ФК Челси
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Nick.Grabowski
Зараз рівень безробіття в Україні десь на рівні 30-40% (можливо і 50%). Це при тому, що ціни виросли десь на 20-50%.
В Україні вже по вулицям ходять люди, які просять їжу. 
Тому якщо хтось реально хочете допомогти українцям - допоможіть українцям (особливо порядним професіоналам та справжнім фахівцям) знайти працю, підкажіть їм як організувати міні або малий бізнес, дайте їм професійну освіту (якусь професію). 
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