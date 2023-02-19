ФОТО. Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины

После матча АПЛ против «Саутгемптона» хавбек «Челси» Михаил Мудрик встретился с семьей беженцев из Украины. Виктор и Наталья, а также их дети Марко и Лука были гостями Стэмфорд Бридж и смогли посмотреть игру чемпионата Англии.

После матча Мудрик пообщался с семьей, а также вручил детям подарки – футболку, шарф и бутсы с подписью.