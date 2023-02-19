Хавбек Днепра-1 Бланко: Счастлив вернуться на поле, но я не в лучшей форме

Хавбек «Днепра-1» Доминго Бланко не играл с середины осени, однако аргентинский игрок восстановился после тяжелой травмы и вернулся на поле в матче плей-офф Лиги конференций против АЕК Ларнака.

– Минго, какие впечатления после долгожданного выхода на поле?

– Для меня играть - самое главное. Действительно, я сейчас нахожусь еще не в лучшей форме, но осталось совсем чуть-чуть набрать кондиций, чтобы находиться в оптимальном состоянии. Я очень счастлив, что после продолжительного перерыва вышел на поле, и надеюсь, что дальше теперь будет только лучше.

- Насколько справедлив результат первого матча с АЕКом?

– В футболе результат может измениться в любой момент. Если бы мы использовали один из своих шансов или не позволили забить сопернику, была бы другая история. Но мы пропустили и теперь должны отыгрываться.

– Что нужно будет сделать команде в ответном матче для прохода в следующий раунд?

– Надо с максимальной концентрацией действовать в обороне и надежно контролировать мяч, не терять его в простых ситуациях. Уверен, что нам по силам одержать необходимую победу.