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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 15:10 |
161
0

Хавбек Днепра-1 Бланко: Счастлив вернуться на поле, но я не в лучшей форме

Существенная помощь для команды Кучера

19 февраля 2023, 15:10 |
161
0
Хавбек Днепра-1 Бланко: Счастлив вернуться на поле, но я не в лучшей форме
ФК Днепр-1. Доминго Бланко

Хавбек «Днепра-1» Доминго Бланко не играл с середины осени, однако аргентинский игрок восстановился после тяжелой травмы и вернулся на поле в матче плей-офф Лиги конференций против АЕК Ларнака.

– Минго, какие впечатления после долгожданного выхода на поле?

– Для меня играть - самое главное. Действительно, я сейчас нахожусь еще не в лучшей форме, но осталось совсем чуть-чуть набрать кондиций, чтобы находиться в оптимальном состоянии. Я очень счастлив, что после продолжительного перерыва вышел на поле, и надеюсь, что дальше теперь будет только лучше.

- Насколько справедлив результат первого матча с АЕКом?

– В футболе результат может измениться в любой момент. Если бы мы использовали один из своих шансов или не позволили забить сопернику, была бы другая история. Но мы пропустили и теперь должны отыгрываться.

– Что нужно будет сделать команде в ответном матче для прохода в следующий раунд?

– Надо с максимальной концентрацией действовать в обороне и надежно контролировать мяч, не терять его в простых ситуациях. Уверен, что нам по силам одержать необходимую победу.

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Днепр-1 Доминго Бланко
Источник СК Днепр-1
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