Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»

Хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария сомневается, что сможет поехать на ЧМ-2026, однако уверен, что Лионель Месси должен сыграть на следующем чемпионате мира.

«Я сейчас не мечтаю о ЧМ-2026, слишком далеко. Но я хочу принять участие в следующем Копа Америка в 2024 году. Сделаю все, чтобы попасть на турнир. А вот Месси должен быть на следующем чемпионате мира. Это точно. Он выиграл все возможные трофеи, лучший игрок мира. И он должен сыграть на ЧМ-2026».

«Но и я, и Месси должны постоянно быть на топ-уровне, наш тренер просто так вызывать никого не будет. И очень важно продолжать выступать именно в европейском топ-чемпионате», — считает Ди Мария.

В 2026 году Ди Марии и Месси будет по 38 лет.