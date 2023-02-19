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  4. Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»
Чемпионат мира
19 февраля 2023, 13:13 |
263
1

Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»

Игрок не рассчитывает поехать на ЧМ-2026

19 февраля 2023, 13:13 |
263
1
Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария сомневается, что сможет поехать на ЧМ-2026, однако уверен, что Лионель Месси должен сыграть на следующем чемпионате мира.

«Я сейчас не мечтаю о ЧМ-2026, слишком далеко. Но я хочу принять участие в следующем Копа Америка в 2024 году. Сделаю все, чтобы попасть на турнир. А вот Месси должен быть на следующем чемпионате мира. Это точно. Он выиграл все возможные трофеи, лучший игрок мира. И он должен сыграть на ЧМ-2026».

«Но и я, и Месси должны постоянно быть на топ-уровне, наш тренер просто так вызывать никого не будет. И очень важно продолжать выступать именно в европейском топ-чемпионате», — считает Ди Мария.

В 2026 году Ди Марии и Месси будет по 38 лет.

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Анхель Ди Мария Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Кубок Америки 2024
Источник Goal.com
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